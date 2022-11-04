Акция продлится всего несколько дней, поэтому стоит поспешить.

Steam не конкурент Epic Games Store в плане раздач игр, но в магазине Valve иногда тоже бывают интересные подарки. Один из них пользователи могут получить до 7 ноября, 20:00 по киевскому времени. Речь о кооперативном экшене Warhammer: Vermintide 2.

Обзавестись проектом могут все желающие. Для этого достаточно зайти на страницу игры в Steam и добавить ее в библиотеку. Единственное ограничение — отсутствие коллекционных карточек. Они не выпадают из бесплатных проектов, которые раздаются в Steam.

Судя по всему, Fatshark организовала раздачу, чтобы напомнить о скором релизе Warhammer 40,000: Darktide. Этот кооперативный шутер выйдет 30 ноября на ПК, Xbox Series X и Series S. В Steam также действуют скидки до 65% на дополнения к Vermintide 2. К игре в целом выпустили 13 добавок, которые можно приобрести как отдельно, так и в комплекте.

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Warhammer: Vermintide 2 — основные подробности игры

Это кооперативный боевик, который своей концепцией отсылает к Left 4 Dead. Игра вышла в 2018 году и с тех пор регулярно получала новый контент в дополнениях.

Сюжет боевика посвящен спасению мира Warhammer Fantasy от Армии хаоса и орд скавенов. Пользователям предстоит выбрать одного из пяти доступных персонажей и окунуться в кровавые рукопашные сражения.

Геймплей в Vermintide 2 сводится к зачистке уровней от противников. Игроки вольны применять разное оружие и способности героев.

Между миссиями необходимо прокачивать персонажа, чтобы получать новые таланты. Есть также система персонализации оружия, которая позволяет подобрать и настроить его под свой стиль боя.

В Steam Warhammer: Vermintide 2 получила 91 243 отзыва, 83% из которых положительные.

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