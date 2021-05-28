Акция продлится всего несколько дней

Культовая военная стратегия Company of Heroes 2 от Relic Entertainment неожиданно попала в бесплатную раздачу в Steam.

Начиная с сегодня и заканчивая 31-го мая любой, кто добавит игру к себе в аккуант, получит ее навсегда и бесплатно.

Помимо основной игры 100% скидка распростряется и на standalone-дополнение Ardennes Assault. Доступен как одиночный, так и мультиплеерный режим игры.

Кроме того, если вы подпишитесь на на новостную рассылку разработчиков и SEGA, они сверху добавят плюшку в виде DLC Case Blue Mission Pack.

Забрать Company of Heroes 2 можно по ссылке.

Также скидку получили другие проекты серии и дополнения к играм. Так, весь набор дополнений можно взять всего на 92 гривны.

Напомним, в ночь на пятницу Sony устроили презентацию своему систем-селлеру, игре Horizon Forbidden West, и показали 15 минут геймплея.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Перевод: Андрей Софин