Отсылка касается давнего соперничества между Sega и Nintendo.

Иногда разработчики настолько хорошо прячут секреты в своих играх, что их находят только спустя многие годы. На днях произошел один из таких случаев. Пользователь Twitter под псевдонимом yoshinokentarou обнаружил в старом проекте для консоли Sega Saturn отсылку к Марио.

Игра, которую исследовал энтузиаст, называется Astal. Это двухмерный экшен с элементами платформера, где нужно сражаться с противниками и преодолевать разные препятствия. Проект вышел в 1995 году в качестве эксклюзива приставки Sega Saturn. Как сообщил, yoshinokentarou игровой файл 0xFE90 APT.BIN содержит секретное изображение Марио. Однако на картинке показан не привычный улыбающийся водопроводчик, а его злая версия. По внешнему виду персонажа можно подумать, что он готовится совершить какую-то пакость, а не спасти принцессу из рук Боузера.

Почему Марио изобразили именно таким

В прошлом Sega и Nintendo были конкурентами на консольном рынке. Первая создала серию Sonic, как ответ на франшизу Mario. С тех пор между героями началась борьба за аудиторию.

Компании пытались всячески высмеять талисмана своего конкурента. Спрятанное изображение в Astal — это как раз один из таких подколов.

Когда Sega ушла с консольного рынка, противостояние между Соником и Марио закончилось. Теперь персонажи вместе появляются в отдельных проектах, например, серии Olympic Games.

Автор: Назар Степорук