Речь о поклоннике, который будет боготворить персонажа игрока.

Разработчики из Bethesda Game Studios решили воспользоваться старой идеей из The Elder Scrolls IV: Oblivion при разработке Starfield. В новой экшен-RPG тоже появится восторженный поклонник, но с несколькими отличиями.

Такой информацией в недавнем ролике с ответами на вопросы игроков поделился генеральный директор Bethesda Тодд Говард.

Когда игрок в Oblivion побеждает на Арене и получает титул Великого чемпиона, у него появляется восторженный поклонник. Это босмер с золотыми волосами, который везде следует за главным героем и восхваляет его подвиги. Поначалу присутствие такого фаната может забавлять, но очень скоро он начинает раздражать своими комментариями. Пользователи убивали босмера самыми разнообразными способами, однако тот всегда возвращался через некоторое время.

В Starfield появится аналогичный фанат, но пользователи сами смогут выбрать его для себя. Разработчики реализовали в грядущей экшен-RPG много необычных особенностей протагониста. Одна из них называется "Почитаемый герой" и позволяет обзавестись личным фанатом.

"Вы заслужили внимание раздражающего восторженного поклонника, который будет случайно появляться и болтать без умолку. Но есть и плюс — он будет дарить подарки", — сказано в описании особенности.

То есть в Starfield от фаната будет хоть какой-то толк. Правда, пока непонятно, насколько ценными окажутся подношения, и стоит ли ради них терпеть надоедливые комментарии.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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