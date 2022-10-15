Starfield / фото Bethesda

Разработчики из Bethesda Game Studios решили воспользоваться старой идеей из The Elder Scrolls IV: Oblivion при разработке Starfield. В новой экшен-RPG тоже появится восторженный поклонник, но с несколькими отличиями.

Такой информацией в недавнем ролике с ответами на вопросы игроков поделился генеральный директор Bethesda Тодд Говард.

Когда игрок в Oblivion побеждает на Арене и получает титул Великого чемпиона, у него появляется восторженный поклонник. Это босмер с золотыми волосами, который везде следует за главным героем и восхваляет его подвиги. Поначалу присутствие такого фаната может забавлять, но очень скоро он начинает раздражать своими комментариями. Пользователи убивали босмера самыми разнообразными способами, однако тот всегда возвращался через некоторое время.

Особенность "Почитаемый герой" / скриншот с видео

В Starfield появится аналогичный фанат, но пользователи сами смогут выбрать его для себя. Разработчики реализовали в грядущей экшен-RPG много необычных особенностей протагониста. Одна из них называется "Почитаемый герой" и позволяет обзавестись личным фанатом.

"Вы заслужили внимание раздражающего восторженного поклонника, который будет случайно появляться и болтать без умолку. Но есть и плюс — он будет дарить подарки", — сказано в описании особенности.

То есть в Starfield от фаната будет хоть какой-то толк. Правда, пока непонятно, насколько ценными окажутся подношения, и стоит ли ради них терпеть надоедливые комментарии.

Starfield — основные подробности

  • События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.
  • Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.
  • В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.
  • Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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