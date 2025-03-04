Правда доступна такая фича только на платформе для инди-игр Itch.io.

Инди-головоломке A Good Snowman Is Hard To Build исполнилось 10 лет, и разработчики из Draknek & Friends решили отметить юбилей нестандартным способом: теперь цена игры зависит от… погоды в Лондоне.

Схема проста: каждый час цена в долларах равняется текущей температуре в Лондоне (в градусах Цельсия). Чем холоднее на улице, тем дешевле игра. Например, если сейчас за окном 5°C, то игра стоит 5 долларов. Если ночью температура упадёт до 2°C, то за неё попросят 2 доллара. А если ударят морозы и столбик термометра покажет 0°C, то головоломку можно будет забрать бесплатно.

Теперь к главному вопросу: что это за игра? A Good Snowman Is Hard To Build - это очаровательная головоломка, где маленький монстр строит снеговиков. Игроку нужно правильно перемещать снежные комки по саду, чтобы сложить традиционного снеговика из трёх частей. Каждому снеговику даётся имя, а после завершения сборки можно обнять его.

Видео дня

Эта необычная система ценообразования доступна только на Itch.io, где монстр каждый час выходит к лондонской метеостанции, сверяет температуру и обновляет стоимость. В Steam игра тоже на скидке до 7 марта, но там цена фиксированная, к сожалению, на таких платформах нельзя менять цену автоматически.

Если вам не нравится играть по Цельсию, разработчики предлагают переключиться на Фаренгейты (и заплатить, скажем, 30 долларов), или даже Кельвины (почти 283 доллара).

Ранее мы рассказывали, что кооперативный инди-хоррор REPO собрал в Steam 42 тысячи онлайна.

Вас также могут заинтересовать новости: