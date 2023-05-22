Ролики позволяют оценить, как проходят матчи в игре.

Около месяца назад Unbroken Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировали Harry Potter: Quidditch Champions — многопользовательскую игру, посвященную соревнованиям по квиддичу. А недавно в Сеть попали записи геймплея в проекте.

Как сообщило издание Insider Gaming, один из стримеров получил доступ к закрытому бета-тестированию Harry Potter: Quidditch Champions. Он нарушил запрет на разглашение и начал транслировать игру в открытом доступе. Стрим быстро отключили, но зрители успели записать геймплейные кадры.

В Сети курсируют два ролика. На первом показана настройка персонажа с возможностью выбрать одного из заготовленных героев, метлу и способ празднования гола. А второе видео демонстрирует матч между двумя командами. Геймплей в целом реализован так, как можно было ожидать: необходимо летать по полю, отдавать пасы, забивать квоффл и так далее. В ролике можно увидеть череду красных колец на поле и синий след от метлы у одного из игроков. Зачем нужны эти атрибуты, пока непонятно.

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Harry Potter: Quidditch Champions: подробности игры

Это многопользовательский спортивный проект, в котором игроки участвуют в матчах по квиддичу.

Соревнования в проекте проходят по правилам, прописанным в книгах про Гарри Поттера. Однако разработчики пока не раскрывают особенности геймплеям.

Harry Potter: Quidditch Champions выйдет на ПК, дата релиза пока неизвестна.

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