Похоже, создатели картины не забыли о Старкиллере.

На прошлой неделе в стриминговом сервисе Disney+ вышел сериал "Андор" во вселенной "Звездных войн". Сейчас для просмотра доступны четыре серии, и в последней из них зрители заметили интересную отсылку к дилогии игр Star Wars: The Force Unleashed.

"Пасхалку" обнаружил пользователь Twitter под псевдонимом N8Mess. Авторы "Андора" включили в четвертую серию доспех, который очень напоминает броню Галена Марека, он же Старкиллер из Star Wars: The Force Unleashed. Отсылку можно увидеть, когда герои сериала посещают музей. Общие черты в экипировке сразу узнаются, однако творцы картины не стали создавать точную копию доспеха персонажа.

События игровой дилогии и сериала хронологически примерно совпадают. Однако напрямую связать "Андор" и Star Wars: The Force Unleashed авторы картины не могли. Причиной стало решение Disney, которое компания приняла после покупки Lucasfilm. Она исключила упомянутую игровую серию из канона "Звездных войн". А вот сериал в него входит, поэтому творцы обошлись отсылкой.

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Star Wars: The Force Unleashed — основные подробности

Это дилогия экшенов с элементами слешера, которая выходила с 2008 по 2010 год. Сюжет был посвящен Старкиллеру, секретному воспитаннику Дарта Вейдера, которого знаменитый ситх готовил для свержения Палпатина.

Геймплей в The Force Unleashed включал сражения, поиски секретов и платформинг. В битвах пользователи могли применять световые мечи и способности Силы — например, молнию и управление предметами.

При прохождении дилогии игроки посещали разные известные места из вселенной "Звездных войн" и встречали знаменитых персонажей. К последним относятся Лея Органа и магистр Йода.

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