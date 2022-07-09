Это сможет сделать персонаж класса бард.

Baldur's Gate 3 находится в раннем доступе с 2020 года, и Larian Studios продолжает выпускать для нее обновления. Недавно разработчики снабдили свою масштабную RPG патчем 8.0. Он добавил класс барда, который помогает уничтожать врагов, используя неприличные оскорбления.

Larian Studios подробно рассказала о всех изменениях в обновлении на странице Baldur's Gate 3 в Steam.

Свежий патч добавил сотни правок и улучшений графики, интерфейса и геймплейных механик. А его главное новшество — это появление расы гномов и специализации бард.

Персонажи свежего класса обладают фирменной способностью "Режущие слова". Это череда оскорблений, которая накладывает на противников штрафы к броскам кубика на атаку, урону до следующего хода и проверкам способностей. То есть с помощью издевательств барды помогают команде эффективно истреблять врагов.

"Вдохновленный этой силой, патч 8 содержит 97 оскорблений, каждое из которых тщательно разработано нашей командой талантливых писателей, которые годами оттачивали свое мастерство в искусствах грубиянства", — сообщила Larian Studios в описании к обновлению.

Вот несколько примеров издевательств:

"Твои глаза — лужицы теплой мочи".

"Тебя что, мать-идиотка запеленала?"

"Убирайся, гнойный отход".

Baldur's Gate 3 — основные подробности

Это масштабная ролевая игра от Larian Studios, создателей дилогии Divinity: Original Sin.

События игры разворачиваются во вселенной Забытых Королевств. Главному герою предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.

Внутри протагониста находится Иллитид, который постепенно его пожирает. Однако эта напасть дает огромную силу, и соблазн ее использования постепенно нарастает.

Геймплей Baldur's Gate 3 включает создание и прокачку персонажа, формирование команды, сражения, выполнение заданий и прочее. Игра славится своей вариативностью: каждую миссию можно пройти разными способами, а в сражениях даже есть вариант бросить в противника сапогом.

Baldur's Gate 3 пока доступна только на ПК в формате раннего доступа.

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