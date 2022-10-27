Очередной вид цензуры.

В России могут ввести контроль за продажей игр от западных разработчиков и издателей. Проекты с запрещенной в РФ информацией или контентом не будут допускать к продаже в стране.

Соответствующая информация поступила от издания "Коммерстантъ", которое сослалось на собственные источники.

Первым ограничением станет маркировка игр по возрастным категориям. За эту инициативу выступают Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры России. Такая практика присутствует во всем мире, и в РФ уже есть действующая рейтинговая система под названием РСВР. Какие изменения будут введены в этом направлении, пока непонятно.

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Игры также планируют проверять на наличие запрещенной информации или контента. А такой подход намекает на цензуру китайского формата. В Поднебесной действуют строгие правила публикации игр. Проекты не должны содержать жестокого контента, дискредитировать КНР или противоречить местной идеологии. Пока нет подтверждений, что в России введут аналогичную систему, но, если судить по текущей политике государства-агрессора, упомянутый вариант нельзя исключать.

Изменения насчет контроля за играми могут вступить в силу с марта 2024 года. Ответственными за надзор сделают экспертов, отобранных Роскомнадзором и Минцифры. Сервисы, которые не будут выполнять ограничения и запреты на продажу тех или иных проектов, заблокируют на территории РФ.

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