Журналист опубликовал полную карту.

Многие современные игры-блокбастеры пытаются впечатлить пользователей размерами мира. Diablo IV тоже подхватила эту тенденцию. Blizzard Entertainment реализовала в игре огромные открытые просторы, которые можно исследовать сотни часов. Это подтвердил инсайдер и редактор портала Windows Central Джез Корден.

Журналист опубликовал на персональном аккаунте в Twitter изображение карты Diablo IV. На ней он обвел область, которая была доступна в бета-версии проекта. Это позволило примерно представить размеры мира.

Общая площадь Санктуария в Diablo IV где-то в пять раз больше, чем территория в пробном варианте. В "бете" пользователи могли прокачаться до 25 уровня и осмотреть множество локаций. За два дня изучить доступную область было тяжело, так что исследование всего мира займет не менее полторы недели.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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