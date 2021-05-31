Ожидается, что скин Леона Кеннеди появится в тактическом шутере с ближайшими обновлениями.

В тактический шутер Rainbow Six Siege добавят облик Леона Кеннеди – персонажа Resident Evil 4. Этот скин получит оперативник Lion.

Соответствующей информацией в Твиттере поделился датамайнер под ником killahree.

Ожидается, что Леон Кеннеди появится в Rainbow Six Siege с ближайшими обновлениями. Однако разработчики из студии Ubisoft пока не раскрыли более детальную информацию. Известно, что 14 июня в игре стартует новая операция под названием "Северная звезда". Вместе с ней в шутер добавят персонажа Thunderbird, который специализируется на лечении и поддержке.

Трейлер Rainbow Six Siege – "Северная звезда"

Коротко про Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege – это тактический шутер от первого лица, созданный студией Ubisoft. В игре между собой сражаются две команды – штурмовой отряд и защитники.

Главная особенность Siege – это реалистичность, поэтому здесь большую роль играет тактика, умение планировать атаки и устраивать засады.

В шутере реализованы динамические разрушения объектов. Степень их повреждения зависит от калибра пуль или мощности заложенной взрывчатки. Стены на локациях можно разрушать, чтобы создавать новые огневые позиции. Также в потолке или полу можно пробить отверстие, чтобы попасть на другой этаж.

В Rainbow Six Siege периодически добавляют новых персонажей с уникальными навыками.

Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2015 году.

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Автор: Сергей Коршунов