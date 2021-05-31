Леон Кеннеди в Rainbow Six Siege / скриншот
В тактический шутер Rainbow Six Siege добавят облик Леона Кеннеди – персонажа Resident Evil 4. Этот скин получит оперативник Lion.
Соответствующей информацией в Твиттере поделился датамайнер под ником killahree.
Ожидается, что Леон Кеннеди появится в Rainbow Six Siege с ближайшими обновлениями. Однако разработчики из студии Ubisoft пока не раскрыли более детальную информацию. Известно, что 14 июня в игре стартует новая операция под названием "Северная звезда". Вместе с ней в шутер добавят персонажа Thunderbird, который специализируется на лечении и поддержке.
Трейлер Rainbow Six Siege – "Северная звезда"
Коротко про Rainbow Six Siege
- Rainbow Six Siege – это тактический шутер от первого лица, созданный студией Ubisoft. В игре между собой сражаются две команды – штурмовой отряд и защитники.
- Главная особенность Siege – это реалистичность, поэтому здесь большую роль играет тактика, умение планировать атаки и устраивать засады.
- В шутере реализованы динамические разрушения объектов. Степень их повреждения зависит от калибра пуль или мощности заложенной взрывчатки. Стены на локациях можно разрушать, чтобы создавать новые огневые позиции. Также в потолке или полу можно пробить отверстие, чтобы попасть на другой этаж.
- В Rainbow Six Siege периодически добавляют новых персонажей с уникальными навыками.
- Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2015 году.