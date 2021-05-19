Шоу выйдет на стриминговой платформе 8 июля.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер предстоящего анимационного сериала по игре Resident Evil. Шоу с подзаголовком Infinite Darkness выйдет 8 июля.

Трейлер сериала Resident Evil: Infinite Darkness

О чем сериал Resident Evil: Infinite Darkness

Сериал Resident Evil основан на одноименной серии зомби-игр компании Capcom. Главными героями станут Леон Кеннеди и Клэр Редфилд.

Действия развернутся в 2006 году. Федеральный агент Леон Кеннеди расследует инцидент с несанкционированным доступом к файлам Белого дома. В это время сотрудница правозащитной организации TerraSave Клэр Редфилд узнает, что грядет новая вспышка вируса, который превратит людей в зомби. Об этом она сообщает Леону, и теперь героям придется спасать мир.

В английском дубляже главных героев озвучат те же актеры, которые подарили свой голос Леону и Клэр в недавнем ремейке Resident Evil 2.

Напомним, что Netflix работает над еще одним сериалом по Resident Evil. Это шоу будет снято с живыми актерами и станет ответвлением от основной серии игр. Сюжет расскажет о дочерях Альберта Вескера – одного из основных антагонистов игры. Повествование будет вестись в двух временных линиях. В первой – четырнадцатилетние Джейд и Билли переезжают в Нью Раккун-Сити. Вскоре сестры понимают, что это необычный город, а их отец скрывает мрачный секрет. Во втором таймлайне действие переместится на 10 лет вперед. Сюжет сосредоточится вокруг повзрослевшей Джейд Вескер, которая стремится выжить в зомби-апокалипсисе и мучается воспоминаниями о своем отце и сестре.

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Автор: Сергей Коршунов