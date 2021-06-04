Сегодня в PlayStation Store стартовала дополнительная раздача для подписчиков сервиса PS Plus. До 19 июня пользователи могут получить бесплатно Racket Fury: Table Tennis – настольного тенниса для шлемов виртуальной реальности PS VR.
Согласно условиям акции, забрать игру бесплатно могут только те пользователи, у которых активна подписка PS Plus. Остальные же могут приобрести игру со скидкой в 50%.
Трейлер Racket Fury: Table Tennis
Разработчики из Cmoar Studio уверяют, что Racket Fury: Table Tennis – это "самый реалистичный симулятор настольного тенниса" с очень точной физической моделью, разработанной совместно с профессиональными игроками. Пользователей ждет 16 оппонентов с уникальным стилем игры.
Напомним, что в этом месяце подписчики PS Plus могут также забрать бесплатно три игры месяца:
- Космический симулятор Star Wars: Squadrons;
- Ремейк знаменитого файтинга Virtua Fighter 5;
- Кооперативный экшен про спецагентов – Operation: Tango (только для владельцев PS5).
Примечательно, что ремейк Virtua Fighter 5 и Operation: Tango вышли всего несколько дней назад.