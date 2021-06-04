Получить игру бесплатно могут только подписчики сервиса PS Plus.

Сегодня в PlayStation Store стартовала дополнительная раздача для подписчиков сервиса PS Plus. До 19 июня пользователи могут получить бесплатно Racket Fury: Table Tennis – настольного тенниса для шлемов виртуальной реальности PS VR.

Согласно условиям акции, забрать игру бесплатно могут только те пользователи, у которых активна подписка PS Plus. Остальные же могут приобрести игру со скидкой в 50%.

Трейлер Racket Fury: Table Tennis

Разработчики из Cmoar Studio уверяют, что Racket Fury: Table Tennis – это "самый реалистичный симулятор настольного тенниса" с очень точной физической моделью, разработанной совместно с профессиональными игроками. Пользователей ждет 16 оппонентов с уникальным стилем игры.

Напомним, что в этом месяце подписчики PS Plus могут также забрать бесплатно три игры месяца:

Космический симулятор Star Wars: Squadrons;

Ремейк знаменитого файтинга Virtua Fighter 5;

Кооперативный экшен про спецагентов – Operation: Tango (только для владельцев PS5).

Примечательно, что ремейк Virtua Fighter 5 и Operation: Tango вышли всего несколько дней назад.

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Автор: Сергей Коршунов