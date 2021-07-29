В ноябре 2020 года молодежный совет города Остроленка (Польша) выступил с инициативой назвать семь деревьев, признанных памятниками природы, в честь героев книжной саги "Ведьмак".
Городской совет одобрил эту инициативу еще в марте 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас, передает издание Grynieznane. Идею поддержали 16 депутатов, двое воздержались и только один был против.
В результате шесть вековых дубов назовут следующими именами:
- Геральт из Ривии;
- Цирилла;
- Йеннифер из Венгерберга;
- Трисс Меригольд;
- Весемир;
- Лютик.
Седьмое дерево, ясень, будет носить имя вампира Региса.
В издании также добавили, что к инициативе положительно отнесся Анджей Сапковский, автор серии романов о Ведьмаке. Писатель разрешил использовать имена героев его книг для переименования деревьев в 50-тысячном польском городке.