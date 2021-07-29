В 50-тысячном польском городе вековые дубы и ясени будут носить имена Геральта из Ривии, Региса, Весемира и других героев ведьмачьей саги.

В ноябре 2020 года молодежный совет города Остроленка (Польша) выступил с инициативой назвать семь деревьев, признанных памятниками природы, в честь героев книжной саги "Ведьмак".

Городской совет одобрил эту инициативу еще в марте 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас, передает издание Grynieznane. Идею поддержали 16 депутатов, двое воздержались и только один был против.

В результате шесть вековых дубов назовут следующими именами:

Геральт из Ривии;

Цирилла;

Йеннифер из Венгерберга;

Трисс Меригольд;

Весемир;

Лютик.

Седьмое дерево, ясень, будет носить имя вампира Региса.

В издании также добавили, что к инициативе положительно отнесся Анджей Сапковский, автор серии романов о Ведьмаке. Писатель разрешил использовать имена героев его книг для переименования деревьев в 50-тысячном польском городке.

Автор: Сергей Коршунов