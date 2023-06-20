К счастью, на сюжет ошибка не влияет.

Diablo IV хвалили за оптимизацию и отличное техническое состояние. Однако в игре все же присутствуют редкие баги, причем некоторые из них способны неприятно удивить пользователей. Такую ошибку недавно обнаружили пользователи при прохождении задания "Зов Древних". Она не позволяет завершить задание.

Как сообщило издание Gamerant, упомянутое поручение можно взять в области Расколотые пики. После выполнения нескольких миссий в убежище Медвежьего Племени вождь Глоус попросит отправиться в подземелье Священный ледник. Здесь понадобится совершить ряд действий, а в конце сразиться с боссом — колдуном Сайрахом.

Досадная ошибка может возникнуть именно в финальной битве. Если проходить задание в кооперативе, и один из соратников будет мертв, когда враг падет, завершить задание не удастся. Цель "убить Сайраха" засчитается, как выполненная, но новая не появится. В результате сдать задание Глоусу станет невозможно. К счастью, ошибка не влияет на основной сюжет, и ее можно избежать. Нужно либо пройти квест самостоятельно, либо позаботиться, чтобы союзники не умерли в бою.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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