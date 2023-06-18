Показатель достиг 350 миллионов часов.

Diablo IV можно смело назвать успехом. Пресса выставила игре высочайшие оценки, а игроки довольны качеством четвертой части и продолжают в ней развлекаться. Суммарно пользователи провели в свежей экшен-RPG более 350 миллионов часов.

Об этом стало известно из разговора генерального менеджера франшизы Diablo Рода Фергюссона с журналистами Bloomberg. Blizzard Entertainment довольна показателями свежей экшен-RPG. По словам руководителя, фанаты игры больше развлекаются на ПК. Однако студии удалось повысить популярность франшизы на консолях. Отдельно Фергюссон отметил хорошие продажи на приставках семейства Xbox, но точных цифр генеральный менеджер не назвал.

На текущий момент у Blizzard нет намерений создавать пятой части серии. Это и не странно, учитывая ажиотаж вокруг Diablo IV и масштабные планы по выпуску нового контента каждый квартал. Журналисты также пытались узнать детали о сделке Microsoft по покупке Activision Blizzard, однако Фергюссон отказался давать комментарии касательно потенциального поглощения. Напомним, ранее Blizzard сообщила, что свежая экшен-RPG за пять дней принесла доход в размере $666 миллионов.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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