Assassin's Creed Odyssey получила скидку в 75% / фото Ubisoft

В цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation началась масштабная распродажа под названием "Мартовская мегаподборка" со скидками до 90%. Цены были снижены как на украинские игры вроде серии Metro и квестов про Шерлока Холмса, так и на мировые хиты.

Распродажа продлится до 1 апреля. УНИАН выбрал самые выгодные предложения.

  • Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 64 грн (скидка 90%);
  • Metro: Last Light Redux – 97 грн (скидка 85%);
  • Grim Fandango Remastered – 97 грн (скидка 80%);
  • Assassin's Creed Origins (Deluxe Edition) – 459 грн (скидка 80%);
  • Watch Dogs 2 – 351 грн (скидка 78%);
  • Little Nightmares – 162 грн (скидка 75%);
  • Inside – 162 грн (скидка 75%);
  • Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (скидка 75%);
  • Unravel – 134 грн (скидка 75%);
  • Need For Speed – 162 грн (скидка 75%);
  • Call of Cthulhu – 284 грн (скидка 70%);
  • Dying Light – 359 грн (скидка 70%);
  • Batman: Arkham Collection – 593 грн (скидка 67%);
  • The Order 1886 – 479 грн (скидка 60%);
  • Fallout 4 – 324 грн (скидка 50%);
  • Gravity Rush Remastered – 499 грн (скидка 50%);
  • Hellpoint – 609 грн (скидка 45%);
  • Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) – 1739 грн (скидка 40%).

Напомним, что до конца марта все владельцы консолей PS4 и PS5 могут получить бесплатно ремейк платформера Ratchet & Clank. Еще пять игр достанутся исключительно подписчикам сервиса PlayStation Plus. В мартовскую раздачу попали:

  • Final Fantasy VII – ремейк культовой японской RPG;
  • Remnant from the Ashes – смесь ролевого экшена и шутера от третьего лица;
  • Farpoint – шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR;
  • Maquette (только для владельцев PS5) – рекурсивная головоломка;
  • Destruction AllStars (только для владельцев PS5) – автомобильный экшен;

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов