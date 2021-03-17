Assassin's Creed Odyssey получила скидку в 75% / фото Ubisoft
В цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation началась масштабная распродажа под названием "Мартовская мегаподборка" со скидками до 90%. Цены были снижены как на украинские игры вроде серии Metro и квестов про Шерлока Холмса, так и на мировые хиты.
Распродажа продлится до 1 апреля. УНИАН выбрал самые выгодные предложения.
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 64 грн (скидка 90%);
- Metro: Last Light Redux – 97 грн (скидка 85%);
- Grim Fandango Remastered – 97 грн (скидка 80%);
- Assassin's Creed Origins (Deluxe Edition) – 459 грн (скидка 80%);
- Watch Dogs 2 – 351 грн (скидка 78%);
- Little Nightmares – 162 грн (скидка 75%);
- Inside – 162 грн (скидка 75%);
- Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (скидка 75%);
- Unravel – 134 грн (скидка 75%);
- Need For Speed – 162 грн (скидка 75%);
- Call of Cthulhu – 284 грн (скидка 70%);
- Dying Light – 359 грн (скидка 70%);
- Batman: Arkham Collection – 593 грн (скидка 67%);
- The Order 1886 – 479 грн (скидка 60%);
- Fallout 4 – 324 грн (скидка 50%);
- Gravity Rush Remastered – 499 грн (скидка 50%);
- Hellpoint – 609 грн (скидка 45%);
- Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) – 1739 грн (скидка 40%).
Напомним, что до конца марта все владельцы консолей PS4 и PS5 могут получить бесплатно ремейк платформера Ratchet & Clank. Еще пять игр достанутся исключительно подписчикам сервиса PlayStation Plus. В мартовскую раздачу попали:
- Final Fantasy VII – ремейк культовой японской RPG;
- Remnant from the Ashes – смесь ролевого экшена и шутера от третьего лица;
- Farpoint – шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR;
- Maquette (только для владельцев PS5) – рекурсивная головоломка;
- Destruction AllStars (только для владельцев PS5) – автомобильный экшен;