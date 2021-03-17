Игры серии Assassin's Creed, Metro: Last Light, Fallout 4 и другие можно будет взять по сниженным ценам до 1 апреля.

В цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation началась масштабная распродажа под названием "Мартовская мегаподборка" со скидками до 90%. Цены были снижены как на украинские игры вроде серии Metro и квестов про Шерлока Холмса, так и на мировые хиты.

Распродажа продлится до 1 апреля. УНИАН выбрал самые выгодные предложения.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 64 грн (скидка 90%);

Metro: Last Light Redux – 97 грн (скидка 85%);

Grim Fandango Remastered – 97 грн (скидка 80%);

Assassin's Creed Origins (Deluxe Edition) – 459 грн (скидка 80%);

Watch Dogs 2 – 351 грн (скидка 78%);

Little Nightmares – 162 грн (скидка 75%);

Inside – 162 грн (скидка 75%);

Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (скидка 75%);

Unravel – 134 грн (скидка 75%);

Need For Speed – 162 грн (скидка 75%);

Call of Cthulhu – 284 грн (скидка 70%);

Dying Light – 359 грн (скидка 70%);

Batman: Arkham Collection – 593 грн (скидка 67%);

The Order 1886 – 479 грн (скидка 60%);

Fallout 4 – 324 грн (скидка 50%);

Gravity Rush Remastered – 499 грн (скидка 50%);

Hellpoint – 609 грн (скидка 45%);

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) – 1739 грн (скидка 40%).

Напомним, что до конца марта все владельцы консолей PS4 и PS5 могут получить бесплатно ремейк платформера Ratchet & Clank. Еще пять игр достанутся исключительно подписчикам сервиса PlayStation Plus. В мартовскую раздачу попали:

Final Fantasy VII – ремейк культовой японской RPG;

Remnant from the Ashes – смесь ролевого экшена и шутера от третьего лица;

Farpoint – шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR;

Maquette (только для владельцев PS5) – рекурсивная головоломка;

Destruction AllStars (только для владельцев PS5) – автомобильный экшен;

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Автор: Сергей Коршунов