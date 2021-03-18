Геймпады нового поколения получат адаптивные триггеры, улучшенную вибрацию и систему определения касаний.

Sony представила новые контроллеры для шлемов виртуальной реальности второго поколения на PlayStation 5. Они придут на замену устаревшим геймпадам PS Move.

Об этом cтарший вице-президент компании Хидеаки Нишино заявил в блоге PlayStation.

"Команды дизайнеров, инженеров и разработчиков SIE объединили усилия, чтобы с нуля создать новый контроллер для виртуальной реальности. Это гигантский скачок в развитии игр для виртуальной реальности. Этот контроллер – наша гордость, но важно то, как разработчики игр воспользуются его возможностями при создании игр для виртуальной реальности следующего поколения", – заявил Хидеаки Нишино.

Новый контроллер похож на сферу. По словам разработчиков, его удобно держать, и он дает большую свободу действий. Его тестировали на людях с разними размерами рук.

О функциональности:

Как и DualSense, новые контроллеры для PlayStation VR оснащены адаптивными триггерами с сопротивлением. Это значит, что кнопки L2 и R2 будут не просто реагировать на нажатие, а еще передавать ощущения от игрового процесса: к примеру сопротивление при натяжении тетивы лука или эффект от заклинивающего оружия в шутерах.

Улучшенная тактильная отдача с более детальной вибрацией.

Система определения касаний, которая позволит выполнять более естественные движения руками в игре.

Отслеживание – внизу контроллера есть следящее устройство, которое передает сигнал новой VR-гарнитуре.

Оба контроллера оснащены аналоговыми стиками и кнопками действия. На левом геймпаде есть клавиша Create для создания скриншотов и записи роликов, а на правом – кнопка Options. Также у контроллеров есть кнопка захвата, с помощь которой удобно брать предметы в игре.

В Sony утверждают, что прототипы этих контроллеров в ближайшее время будут отправлены разработчикам игр.

Ранее компания анонсировала сам шлем PlayStation VR второго поколения, однако не представила его дизайн. В Sony подчеркнули, что ожидать релиз PS VR 2 в этом году не стоит.

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Автор: Сергей Коршунов