Компания также рассказала про новый контроллер виртуальной реальности с функциями геймпада DualSense.

Sony анонсировала новое поколение шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. Он будет подключаться к PS5 с помощью всего одного провода. Шлем первого поколения работал в связке со вспомогательным процессорным блоком.

Как сообщила компания в блоге PlayStation, в дополнение к шлему будет идти новый контроллер виртуальной реальности. В нем будут некоторые ключевые функции геймпада DualSense.

"Наша VR-система следующего поколения появится на PlayStation 5 и обеспечит максимальное удовольствие от развлечений благодаря резкому скачку в производительности и интерактивности", – заявили в Sony.

Пока что новое устройство виртуальной реальности находится на стадии разработки, поэтому компания не может показать дизайн шлема. Также известно, что его релиз не стоит ожидать в 2021 году.

Напомним, первое поколение шлемов PS VR вышло в 2016 году. За это время было продано более 5 миллионов устройств, что является самым лучшим показателем на рынке гарнитур виртуальной реальности.

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Автор: Сергей Коршунов