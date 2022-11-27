Из сериала зачем-то решили перенести броню нильфгаардцев.

Морщинистая броня нильфгаардцев стала одним из худших элементов первого сезона "Ведьмака" от Netflix. Это снаряжение смотрелось дико нереалистично, особенно в мире, где все солдаты носят более-менее классическое средневековое снаряжение. Однако CD Projekt RED, похоже, не согласна с мнением фанатов. Студия решила добавить нильфгаардскую броню из телешоу в обновленную версию The Witcher 3: Wild Hunt.

Ранее на этой неделе CDPR провела прямую трансляцию, посвященную "Ведьмаку 3". На стриме рассказали об основных особенностях некстген-патча. Пользователь Twitter под псевдонимом AniGamingNatio1 заметил в одном из фрагментов демонстрации солдата Нильфгаарда в броне из сериала от Netflix. Стоит отметить, что CD Projekt RED весьма точно воссоздала этот черный морщинистый доспех.

Польские разработчики официально не объявляли о добавлении нильфгаардского снаряжения из телевизионного шоу в The Witcher 3: Wild Hunt. Однако они неоднократно говорили о новом контенте по мотивам сериала. И похоже, в список зачем-то решили включить броню имперских солдат. Хотя, возможно, CD Projekt RED просто подготовила какую-то веселую отсылку к нильфгаардским доспехам. Например, в нее нарядят одного воина, который в чем-то провинился.

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Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснутся графики и общего удобства. CDPR добавит переключение между режимами "Производительность" и "Качество", позволит менять камеру, реализует трассировку лучей, создаст фоторежим и так далее.

Что свежего контента, то он будет посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Точно можно ожидать броню для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получат ее бесплатно.

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