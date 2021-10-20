Создатели картины стараются максимально соответствовать первоисточнику.

Sony Pictures Entertainment опубликовала новый ролик, посвященный будущей экранизации Resident Evil под названием "Обитель зла: Раккун-Сити" (Resident Evil: Welcome to Raccoon City). На видео режиссер картины Йоханнес Робертс рассказывает о том, что фильм будет полностью соответствовать играм.

По словам руководителя съемок, в грядущей ленте пытались покадрово воссоздать отдельные сцены из первой и второй частей Resident Evil. Это очень важно, ведь новая экранизация расскажет о событиях, которые привели к зомби-апокалипсису. Йоханнес Робертс также подчеркнул, что "Обитель зла: Раккун-Сити" относится к жанру ужасов. Режиссер и его команда старались реализовать давящую атмосферу выживания в соответствии с первоисточником.

В ролике также сравниваются эпизоды из игр и новой экранизации. Робертс показал, что многие элементы Resident Evil аккуратно воссозданы в фильме. Это касается фрагментов с проникновением в поместье Спенсера и демонстрацией полицейского участка Раккун-Сити. Даже бургер дальнобойщика сделан по рецепту из игры.

О сюжете фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"

Действия картины развернутся в 1998 году. Новая экранизация будет основана на первых двух частях Resident Evil и расскажет о начале зомби-эпидемии в городе Раккун-Сити.

По словам режиссера и сценариста картины Йоханнеса Робертса, лента будет более тесно связана с играми, в отличие от предыдущих киноадаптаций.

Изначально премьера фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" должна была состояться 3 сентября. Однако вскоре ее перенесли первый раз, а потом второй — на 2 декабря.

Автор: Назар Степорук