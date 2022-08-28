Речь идет о проекте Dex.

CD Projekt RED в своем магазине GOG.com нередко устраивает раздачи игр. На этот раз в честь распродажи в сервисе дарят RPG в анутраже киберпанка Dex. Предложение актуально до 29 августа, 16:00 по киевскому времени, так что стоит поторопиться.

Dex разработала студия Dreadlocks, а издать игру помогла Techland. В проекте сочетаются исследования в двухмерной стилистике, сражения и мрачная атмосфера будущего. Пользователям предстоит окунуться в футуристический город Харбор Прайм, обзавестись союзниками и уничтожить несправедливую социальную систему. Главная особенность сюжета — это нелинейность и решения с последствиями.

А что касается распродажи, то она продлится до 5 сентября. В рамках акции представлено более 3500 товаров. Скидки на игры и дополнения достигают 90%.

Відео дня:

Лучшие предложения на распродаже в GOG

Disco Elysium — The Final Cut — 6,47 доллара;

Inscryption — 9,09 доллара;

Shadow Warrior 3 — 13,49 доллара;

Prey: Digital Deluxe Edition — 9,99 доллара;

Dying Light: Definitive Edition — 6,34 доллара;

Wasteland 3: Colorado Collection — 8,01 доллара;

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition — 11,99 доллара;

Mafia: Definitive Edition — 6,99 доллара;

Deus Ex: Mankind Divided — Digital Deluxe Edition — 3,22 доллара;

Batman: Arkham Knight Premium Edition — 8,74 доллара;

Dragon Age: Origins — Ultimate Edition — 4,99 доллара;

Dragon's Dogma: Dark Arisen — 2,54 доллара.

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