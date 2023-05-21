Пользователям возвращают 5% в виде бонусов.

Epic Games продолжает придумывать способы, как привлечь аудиторию в свой сервис EGS. Вместе со стартом "Мегараспродажи" компания реализовала бонусную систему. Теперь пользователи смогут получить частичку средств обратно при покупке игр в магазине.

Об этом стало известно из заметки на официальном сайте Epic Games Store. В ней сказано: "Новая программа вознаграждений Epic всегда доступна, бесплатна для участия и не требует регистрации. Стать участником программы вознаграждений может каждый владелец учётной записи Epic Games в момент покупки: всё, что нужно сделать, это купить любые игры, приложения, дополнения или виртуальную валюту в Epic Games Store — даже В-баксы. Вы автоматически получите 5% в виде вознаграждений Epic, которые добавятся к вашему балансу вознаграждений через две недели после соответствующей покупки".

Бонусные средства можно потратить во время приобретения товаров в EGS. Они сочетаются со скидками и купонами Epic Games, что позволяет получить еще более выгодную цену.

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Другая информация о вознаграждениях

В программе есть одно ограничение: за бонусы нельзя приобрести отдельные подписки, например, "Отряд Fortnite". Об этом было сказано в ответах на часто задаваемые вопросы касательно системы вознаграждений.

Средства в размере 5% действительны в течение 25 месяцев с момента их появления на аккаунте. Если не потратить бонусы в течение указанного времени, то они исчезнут.

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