Пользователям также дают дополнительный купон на 25%.

В Epic Games Store началась ежегодная "Мегараспродажа" со скидками до 75%. А чтобы подогреть интерес к своему магазину, Epic Games организовала раздачу известной игры.

Пользователи до 25 мая, 18:00 по Киеву, могут получить Death Stranding. Это приключенческий экшен с элементами стелса от знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы и его команды Kojima Productions. Название следующей бесплатной игры станет известно в момент старта раздачи. Но можно предположить, что пользователей ждет еще один известный проект. Обычно во время "Мегараспродажи" Epic Games радует приятными подарками.

Что касается акции, то она продлится до 15 июня, 18:00 по Киеву. Скидки получили многие известные игры и даже отдельные новинки. А приятным бонусом стал купон Epic Games. Он действует при заказе одного или нескольких проектов на сумму выше 399 гривен и дополнительно снижает цену на 25% от текущей. Новый купон появляется на аккаунте сразу после применения предыдущего. Его можно использовать даже во время приобретения игр, которые не получили скидок в рамках распродажи.

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Лучшие акционные предложения в Epic Games Store

Far Cry 6 — 228 гривен;

Return to Monkey Island – 349 гривен;

Sherlock Holmes The Awakened – Standard Edition — 727 гривен;

The Entropy Centre — 230 гривен;

Tchia — 711 гривен;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривен;

Crime Boss: Rockay City — 967 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;

Star Wars Battlefront 2 – 299 гривен;

Cyberpunk 2077 — 449 гривен;

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration — 139 гривен;

Battlefield 2042 — 374 гривны;

Dishonored — Definitive Edition — 87 гривен;

Dying Light: Enhanced Edition — 62 гривны.

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