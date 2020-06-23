В мае число игроков в GTA 5 выросло на 245%

Общие цифровые продажи игр на ПК, консолях и смартфонах за прошлый месяц достигли $10 млрд.

В мае 2020 года число ПК-игроков GTA 5 выросло на 245% благодаря бесплатной раздаче игры в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store.

Об этом в своем отчете сообщила аналитическая компания SuperData.

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По данным аналитиков, благодаря внутриигровым покупкам, прибыль от мультиплеера GTA Online выросла в два раза. Всего же, до раздачи в EGS общее число пользователей GTA 5 на ПК было на четверть меньше, чем на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

В SuperData также рассказали, что за май общие цифровые продажи видеоигр на ПК, консолях и смартфонах достигли $10,2 млрд – это на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако это на 3% меньше, чем общие цифровые продажи за апрель 2020 года.

Напомним, в мае в онлайн-магазине Epic Games Store стартовала раздача игры GTA 5 Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online, включая дополнения «Ограбление», «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты» и «Байкеры». Первые часы из-за большого наплыва пользователей, сайт EGS упал, однако его работа вскоре была восстановлена. GTA 5 целую неделю можно было получить бесплатно.

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