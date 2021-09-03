Пробный период продлится до 5 сентября в Steam.

Кооперативный ролевой экшен Hood: Outlaws & Legends, вдохновленный средневековыми балладами о Робин Гуде, стал временно бесплатным. Все желающие могут опробовать игру в Steam.

Акция продлится до 5 сентября. Также в рамках пробного периода игра получила скидку в 40%.

Трейлер Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends – кратко об игре

Hood: Outlaws & Legends – это кооперативный экшн в средневековом сеттинге на четверых игроков. Они делятся на две команды и получают одно задание – ограбить богачей. Кто быстрее это сделает, тот и победил. Но задача усложняется смертоносными стражниками, которые будут мешать игрокам.

У грабителей есть уникальные способности и мистические навыки.

Заполучить сокровища можно как скрытно, так и напролом, сражаясь с противниками.

Hood: Outlaws & Legends вышла 10 мая 2021 года, и приняли ее прохладно. На агрегаторе Metacritic у кооперативного экшена 62 балла от СМИ и 3,9 балла от пользователей.

Автор: Сергей Коршунов