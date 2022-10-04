Список опубликовали на форуме 4chan, поэтому к информации стоит отнестись со скепсисом.

В интернете появился документ о будущих планах Sony. Он включает перечень игр, которые японская компания собирается выпустить на тех или иных платформах. Список получился неполным, поэтому пользователи предположили, что в нем отмечены лишь избранные проекты.

Документ выложили на форуме 4chan, где часто появляются ничем неподкрепленные слухи. Свежую утечку пока никто напрямую не подтвердил, так что к слитой информации стоит относиться со скепсисом.

Добротная порция опубликованных сведений касается серии Horizon. Согласно документу, Horizon Forbidden West выйдет на ПК и обзаведется дополнением. О разработке сюжетной добавки к приключенческому экшену ранее проговорился актер Лэнс Реддик, который исполнил роль Сайленса в двух частях серии. Параллельно с DLC Guerrilla Games трудится над онлайн-игрой во франшизе и переизданием Horizon Zero Dawn. Западные СМИ недавно вспоминали о последнем проекте, но писали, что готовится ремейк или ремастер.

Видео дня

Студии Ballistic Moon и Firesprite работают над хоррорами с элементами выживания для PlayStation 5 и ПК. Первая команда в качестве движка использует Decima, а вторая — Unreal Engine 5.

Что еще стало известно из опубликованного документа

Kojima Productions работает над Death Stranding 2. Игра проходит под кодовым названием Ocean, о чем раннее рассказал надежный инсайдер Dusk Golem.

Sumo Digital, известная благодаря Sackboy: A Big Adventure и Hood: Outlaws & Legends, создает для Sony игру в открытом мире.

Финская студия Housemarque в партнерстве со сторонними разработчиками готовит ПК-версию Returnal.

В Rise of the Ronin от Team Ninja и Koei Tecmo появится многопользовательский режим.

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