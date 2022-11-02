Доступна только альфа-версия.

В 90-е годы прошлого века, когда на консольном рынке правили Nintendo и SEGA, существовал тренд на FMV-игры. Это проекты, которые создавались на основе видео с реальными актерами. Они могли быть даже эротическими, ведь в те времена интерактивные развлечения еще не стали массовыми продуктами. Одна из таких игр называлась Sacred Pools и разрабатывалась под патронажем SEGA. Проект представили на выставке Е3, но отменили в 1997 году. А недавно его опубликовали в Сети.

Альфа-версию Sacred Pools раздобыл автор YouTube-канала Gaming Alexandria. Он получил сборку от продюсера игры Девида Грея. Финального варианта проекта не существует, так как разработку не завершили. В 90-х на создание Sacred Pools потратили почти $3 миллиона. Однако качество игры не устроило SEGA, и ее отменили.

Сейчас Sacred Pools можно пройти, пускай она и не полностью готова. Если есть желание ознакомиться с проектом, то стоит проследовать по ссылке и загрузить альфа-версию. В ролике ниже присутствуют стартовые шесть минут геймплея проекта. Они включают исследование космической станции и встречи с несколькими привлекательными девушками.

Эротики на видео нет — даже барышни не одеты в откровенные наряды. Однако Sacred Pools позиционировалась, именно как эротический FMV-триллер. Возможно, более откровенные эпизоды появляются дальше при прохождении.

Вас также могут заинтересовать новости: