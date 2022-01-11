Свежие детали появились благодаря сингапурскому рейтинговому агентству.

Релиз Horizon Forbidden West постепенно приближается, поэтому игре начали присваивать возрастной рейтинг. Сингапурское агентство поставило проекту Guerrilla Games и Sony отметку 16+. В своем вердикте организация поделилась некоторыми любопытными деталями грядущего приключенческого экшена.

Читайте такжеЗападные племена должны объединиться: вышел новый трейлер Horizon Forbidden WestКак передает портал Twisted Voxel со ссылкой на первоисточник, в Horizon Forbidden West появятся упоминания однополых браков. Элой вступать в отношения не сможет, а вот другие персонажи будут упоминать своих партнеров. Насколько сильно на этом планируют акцентировать внимание пользователей, предстоит узнать после выхода игры.

В описании также упоминаются быстрые сражения. Когда Элой или враги человеческого происхождения получают ранения, на экране появляются струйки крови. А вот на самих бойцах она не отображается. Отдельные сцены показывают, как людей ранят стрелами и прокалывают копьями. Но самое интересное, что среди противников упоминаются "инопланетные монстры". Откуда они возьмутся в проекте, пока неизвестно.

Подробности Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Вас також можуть зацікавити новини: