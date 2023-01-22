О нем удалось узнать из списка достижений.

До релиза ремейка Dead Space осталось пять дней, но уже сейчас в Сети появилась информация об одном из секретных новшеств игры. В проект добавили альтернативную концовку, которой не было в оригинале.

Сведения о новом финале появились благодаря списку достижений, который сайт TrueTrophies обнаружил в базе данных PlayStation. Большинство испытаний из перечня знакомы фанатам Dead Space и не изменились с момента релиза первой части серии в 2008 году. Однако есть и несколько новшеств. Главное из них — серебряный трофей, для получения которого необходимо "увидеть альтернативную концовку" на любой из сложностей.

Разработчики из Motive ничего не говорили о новом финале в ремейке Dead Space и наверняка хотели сделать сюрприз. На текущий момент непонятно, как именно его реализовали. Это может быть полноценная концовка, зависящая от определенных действий игрока, или некая "пасхалка". Например, последние части Far Cry включают финалы, которые открываются в течение первого часа прохождения.

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Ремейк Dead Space: основная информация

История в игре будет немного расширена по сравнению с оригиналом. Например, пользователи смогут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научится говорить, а отдельные персонажи получат расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре останется без изменений, однако ожидаются улучшения, которые повысят общее удобство.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание поможет подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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