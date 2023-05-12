Речь о Lords of the Fallen.

Благодаря новой утечке стала известна дата выхода ожидаемой игры в поджанре Souls-like под названием Lords of the Fallen. Проект от польских разработчиков выйдет 13 октября.

Эта информация поступила от датамайнера под псевдонимом Aggiornamenti Lumia. Он исследует файлы Microsoft Store и нередко находит в них секретную информацию. Например, в июне прошлого года он заранее сообщил дату выхода Skull & Bones. Позже ее подтвердила Ubisoft, правда, с тех пор игру успели перенести еще дважды.

А теперь Aggiornamenti Lumia выяснил дату запуска Lords of the Fallen. Вероятнее всего, она тоже окажется правильной, если только разработчики не внесут коррективы. Официально релиз 13 октября пока не подтвердили.

Видео дня

Lords of the Fallen: что известно об игре

Это экшен-RPG от студии HEXWORKS и издательства CI Games. Проект вдохновлен работами FromSoftware, в частности, Dark Souls и Elden Ring.

Сюжет игры посвящен борьбе с богом Адиром. После долгих лет правления тирана удалось победить. Однако он готовится возродиться, поэтому игроки в роли Темных Крестоносцев должны вступить в битву с могущественным врагом.

Основными особенностями Lords of the Fallen станут вариативный сюжет и наличие царства мертвых — потусторонней версии мира, куда пользователи будут попадать после гибели.

Остальной геймплей включает прокачку с освоением одного из девяти классов, сложные сражения, подбор экипировки под свой стиль боя и прочее.

Lords of the Fallen выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: