Все предложенные проекты входят в число инди-хитов.

Магазин Humble Bundle специализируется на продаже сборников игр. Определенный процент средств сервис всегда отправляет на благотворительность. Недавно в магазине появился комплект известных проектов в жанре головоломок под названием Unparalleled Puzzlers. Часть вырученных с реализации сборника денег пойдут на благотворительность для Украины.

Humble Bundle предлагает платить за свои наборы любую сумму, но не меньше $10. При этом стоимость всех игр из Unparalleled Puzzlers, если покупать их отдельно, составляет $99. Правда, здесь не учитываются региональные цены, но выйдет все равно дороже $10.

Часть вырученных с продаж комплекта средств отправят в фонд "Вместе для Украины". На момент написания новости Humble Bundle уже собрал на благотворительность для нашей страны более $34 тысяч. Набор можно приобрести до 11 февраля, 04:00 по киевскому времени.

Видео дня

Какие игры входят в Unparalleled Puzzlers

Дилогия Monument Valley, посвященная управлению пространством для поиска пути.

Baba is You — головоломка об изменении правил на уровнях с помощью словесных блоков. Она получила множество наград за необычный, но интуитивно понятный геймплей.

Creaks — платформер с элементами пазла об изучении мира, населенного крылатыми людьми и монстрами из мебелей.

Dorfromantik – градостроительный симулятор о возведении поселений с помощью гексагонов.

DARQ — головоломка с элементами хоррора, в которой тоже нужно управлять пространством, но в этом случае — крутить помещения в разные стороны.

The Last Campfire — приключенческий пазл о потерявшемся угольке и его попытках вернуться домой.

Вас также могут заинтересовать новости: