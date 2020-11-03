Раздача от Humble Bundle продлится до 9 ноября.

Сегодня портал Humble Bundle устроил бесплатную раздачу Steam-ключей для двухмерной пиксельной стратегии Kingdom: Classic. Акция продлится до 9 ноября.

О чем Kingdom: Classic

Kingdom: Classic – это смесь приключенческого 2D-симулятора и стратегии с пиксельной графикой. Игрок в роли короля исследует свои владения, ищет артефакты, превращает крестьян в своих подданных и защищает королевство от злобных существ.

Трейлер Kingdom: Classic

Игра вышла в 2015 году и была высоко оценена как критиками, так и пользователями. В Steam у Kingdom: Classic свыше 5 тысяч отзывов. Из них 88% положительных.

Получить Kingdom: Classic бесплатно можно на странице игры в Humble Bundle.

Напомним, до 5 ноября в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store пользователи могут забрать бесплатно две игры: хоррор Blair Witch, а также одноименный приключенческий экшн по мотивам фильма "Охотники за приведениями".

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Автор: Сергей Коршунов