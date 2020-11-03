Сегодня портал Humble Bundle устроил бесплатную раздачу Steam-ключей для двухмерной пиксельной стратегии Kingdom: Classic. Акция продлится до 9 ноября.
О чем Kingdom: Classic
Kingdom: Classic – это смесь приключенческого 2D-симулятора и стратегии с пиксельной графикой. Игрок в роли короля исследует свои владения, ищет артефакты, превращает крестьян в своих подданных и защищает королевство от злобных существ.
Трейлер Kingdom: Classic
Игра вышла в 2015 году и была высоко оценена как критиками, так и пользователями. В Steam у Kingdom: Classic свыше 5 тысяч отзывов. Из них 88% положительных.
Получить Kingdom: Classic бесплатно можно на странице игры в Humble Bundle.
Напомним, до 5 ноября в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store пользователи могут забрать бесплатно две игры: хоррор Blair Witch, а также одноименный приключенческий экшн по мотивам фильма "Охотники за приведениями".
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