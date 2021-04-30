Раздача Tonight We Riot продлится до 2 мая.

На онлайн-площадке GOG началась раздача игры Tonight We Riot. Получить стильный пиксельный битемап про революционеров можно в течение двух дней – до 2 мая.

Трейлер Tonight We Riot

Подробней про Tonight We Riot

Tonight We Riot – это битемап, действия которого разворачивается в вымышленной стране. Игрок управляет целой толпой рабочих, которые подняли восстание. Сражаясь с полицией на улицах города, они могут подбить на восстание других работников фабрики. В конце каждого уровня придется сражаться с разнообразными боссами – начиная с полицейских автомобилей и заканчивая президентом страны.

В Tonight We Riot есть кооперативный режим, 20 видов оружия и даже Кайдзю.

Игра вышла в прошлом году на ПК и Nintendo Switch. В Steam у нее в основном положительные отзывы.

Напомним, что в других сервисах цифровой дистрибуции также проходят бесплатные раздачи. В Epic Games Store до 6 мая можно получить игру по вселенной Dungeons & Dragons под названием Idle Champions of the Forgotten Realms. А в Steam до 1 мая отдают графический квест Rusty Lake Hotel, действия которого разворачиваются в отеле с антропоморфными животными.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов