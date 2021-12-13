Скорее всего, речь о каком-то боевом приеме.

Сейчас проходит масштабная маркетинговая кампания фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Актеры участвуют в разных мероприятиях и дают интервью. В одном из них исполнитель главной роли Том Холланд рассказал о связи будущей картины с Marvel's Spider-Man. По его словам, в фильме воплотили движение из проекта Insomniac Games.

Как передает ComicBook, в заявлении актера сказано: "Я играл в видеоигру, и она мне очень понравилась. Sony была очень щедра, она прислала нам PS5, пока мы снимали, и я играл в нее, когда мы были дома. Мне очень понравилось, я думаю, что игра потрясающая. Я думаю, это очень весело, полеты по городу так хорошо сделаны".

Далее у Холланда спросили, вдохновлялись ли создатели ленты "Человек-паук: Нет пути домой" Marvel's Spider-Man. Исполнитель ответил: "Я так не думаю. Однако есть одно движение, которое Человек-паук делает в игре, и которое мы взяли и сделали в фильме. Это действительно круто".

Предположения о движении из Marvel's Spider-Man

О каком именно действии идет речь, Том Холланд не уточнил. Скорее всего, это определенный боевой прием, ведь в Marvel's Spider-Man получились богатые и разнообразные сражения.

Существует также шанс, что движение касается перемещения по городу. Например, это может быть один из акробатических трюков, которые Питер способен выполнять при полетах на паутине.

Автор: Назар Степорук