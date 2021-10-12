Прыжок веры не сработал.

Как и многие другие игры с большими открытыми мирами, Far Cry 6 наполнена "пасхалками". Пользователи постепенно изучают тропические просторы Яры и находят некоторые из них. Недавно автор YouTube-канала Indo-J обнаружил в свежем шутере Ubisoft отсылку к Assassin's Creed. Она одновременно забавная и немного издевательская.

Чтобы отыскать "пасхалку", необходимо отправиться на север острова "Исла-Сантуарио", как и показано в ролике ниже. В этой части мира можно увидеть высокую башню с колоннами и арками. Забраться на ее вершину поможет лестница. На последнем этаже строения присутствует деревянная кладка, которая имитирует балки на вышках из ранних Assassin's Creed. Есть стать на нее, то раздастся характерный крик орла. Звук взят из AC и сообщает, что можно совершить прыжок веры.

В Far Cry 6 разработчики даже подготовили стог сена, который якобы должен смягчить падение. Альтаира, Эцио и остальных ассасинов он всегда спасал. Именно поэтому в шутере тоже хочется сигануть вниз. Но если упасть на сено, то персонаж попросту умрет. Наверняка авторы решили показать, что правила Assassin's Creed в Far Cry 6 не работают — даже прыжок веры в солому.

Подробнее о Far Cry 6

Сюжет игры посвящен борьбе против Антона Кастильо. Дани Рохес присоединится к сопротивлению и попытается свергнуть правителя.

В проекте реализован большой открытый мир с множеством активностей. К ним относятся диверсионные миссии, спасение революционеров, зачистка аванпостов и прочее.

Far Cry 6 — это первая игра серии, где есть полноценный город. Пользователи могут прятать оружие и свободно передвигаться по нему, не привлекая внимания солдат. А еще сражения среди густой застройки должны ощущаться иначе в сравнении со стычками в естественных условиях.

Far Cry 6 вышла 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук