Игра пополнит библиотеку сервиса на ПК и консолях Xbox уже 30 сентября.

30 сентября супергеройский экшен Marvel's Avengers, созданный по мотивам комиксов о Мстителях, станет бесплатным для подписчиков сервиса Game Pass на консолях Xbox и на ПК.

Пользователи получат доступ к сюжетной кампании, многопользовательскому режиму "Инициатива Мстителей" и другим дополнениям, включая DLC под названием "Война за Ваканду", сообщили в Microsoft.

На Xbox Series X/S будет работать оптимизированная версия игры с ускоренными загрузками и повышенной частотой кадров.

Трейлер Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers – коротко об игре

Супергеройский экшн от студии Crystal Dynamics вышел 4 сентября 2020 года нк PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia.

По сюжету Мстители распадаются из-за трагических событий. И спустя несколько лет их пытается найти и объединить главная героиня – Камала Хан, она же Мисс Марвел.

В мультиплеере, игроки могут объединяться в команды и выполнять различные задания, чаще всего – это сражения с ботами.

Marvel's Avengers прохладно приняли, как критики, так и игроки. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии супергеройского блокбастера 68 баллов от игровых журналистов, а также 3,3 балла от пользователей.

Автор: Сергей Коршунов