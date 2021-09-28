30 сентября супергеройский экшен Marvel's Avengers, созданный по мотивам комиксов о Мстителях, станет бесплатным для подписчиков сервиса Game Pass на консолях Xbox и на ПК.
Пользователи получат доступ к сюжетной кампании, многопользовательскому режиму "Инициатива Мстителей" и другим дополнениям, включая DLC под названием "Война за Ваканду", сообщили в Microsoft.
На Xbox Series X/S будет работать оптимизированная версия игры с ускоренными загрузками и повышенной частотой кадров.
Трейлер Marvel’s Avengers
Marvel’s Avengers – коротко об игре
- Супергеройский экшн от студии Crystal Dynamics вышел 4 сентября 2020 года нк PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia.
- По сюжету Мстители распадаются из-за трагических событий. И спустя несколько лет их пытается найти и объединить главная героиня – Камала Хан, она же Мисс Марвел.
- В мультиплеере, игроки могут объединяться в команды и выполнять различные задания, чаще всего – это сражения с ботами.
Marvel's Avengers прохладно приняли, как критики, так и игроки. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии супергеройского блокбастера 68 баллов от игровых журналистов, а также 3,3 балла от пользователей.