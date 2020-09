Мстители: Эра разочарования. Обзор Marvel's Avengers

Marvel's Avengers должна была стать впечатляющим блокбастером про супергероев. Игра по мотивам знаменитых комиксов и одной из самых успешных кинофраншиз в истории моментально привлекла внимание поклонников. Ее бета-версия стала самой скачиваемой за всю историю PlayStation. Но удастся ли Мстителям соответствовать ожиданиям фанатов? В этом материале мы разберем все плюсы и минусы игры.

Начать обзор Marvel's Avengers, хочется фразой: "Штош". Это первое, что приходит в голову, видя, как Square Enix и Crystal Dynamics распорядились теми козырями, что были у них на руках. О чем мы? Давайте загибать пальцы:

Игра по одной из самых успешных кинофраншиз в истории. Хотя технически сюжет Marvel's Avengers основан на комиксах о "Мстителях", но это даже лучше. Ведь сюжеты комиксов дают сценаристам игры много хороших историй.

Супергерои, как персонажи – это вообще настоящее раздолье для увлекательного геймплея.

Кооперативный режим, где игроки в образе тех самых супергероев объединяются перед лицом мировой угрозы и бок о бок сражаются с преступниками.

Последний пункт особенно нас заинтересовал. Еще в превью беты "Мстителей" я отмечал, что у игры есть кооперативный потенциал. Но тогда было мало миссий, чтобы делать окончательные выводы. Да и в закрытой бете не с кем было играть.

Во время работы над финальным обзором таких проблем не было. Поэтому мы внимательно прошлись по сюжету и кооперативу, и готовы по пунктам рассказать, что разработчикам удалось реализовать в игре, а что нет.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ MARVEL ’ S AVENGERS

1. Мстители едины

Сюжетная кампания — это одна из лучших частей Marvel's Avengers. При ее прохождении заметен труд разработчиков, которые старались реализовать разнообразные развлечения для игроков. В центре повествования находится Камала Хан, она же Мисс Марвел. Девушку пригласили на «День Мстителей» в Сан-Франциско, как одного из финалистов конкурса произведений, посвященных знаменитой команде супергероев. Однако в самый разгар праздника на мосту Золотые Ворота произошел взрыв. Группировка злодеев во главе с Таскмастером воспользовалась украденным у "Старк Индастриз" вооружением и устроила теракт. Завершилось противостояние печально: Капитан Америка погиб, а революционный реактор, который Мстители хотели представить публике, взорвался. Мегаполис накрыло мощной энергетической волной, превратившей его в зону отчуждения. В результате происшествия жители Сан-Франциско начали страдать от странной болезни. Они погружались в коконы, а выходили из них уже владельцами сверхъестественных способностей.

После описанного инцидента мир изменился. Мстители распались, а в США обрела власть организация AIM. Ее возглавил доктор Тарлтон, бывший соратник супергероев и главный злодей по совместительству. Фанатам комиксов он более известен под именем Модок. Думаю, даже не стоит скрывать, что именно по его вине взорвался реактор и погиб Кэп. После инцидента антагонист обрел способности к управлению разнообразными роботами. Камала Хан тоже стала мутантом и спустя несколько лет после катастрофы сумела узнать о предательстве Модока.

С этого момента и начинается долгий путь девушки в попытках снова собрать Мстителей. Собственно, воссоединению команды и борьбе с главным злодеем посвящена преимущественная часть истории. В перерывах пользователям показывают драматические моменты, связанные с разногласием между супергероями и то, как молодая Камала вдохновляет опытных Мстителей.

Сюжет получился в духе комиксов — простой, местами увлекательный, наполненный зрелищностью и событиями. Никаких откровений и неожиданных поворотов повествование предложить не сможет, однако от него это и не требуется. Если сравнивать историю игры с фильмами Marvel, то ближайшим аналогом будет «Первый мститель: Противостояние». Отдельным плюсом хочется отметить раскрытие персонажей. Разработчики смогли неплохо продемонстрировать характеры супергероев и показать, насколько разные люди входят в состав Мстителей. В общем, как аттракцион сюжет работает неплохо, тем более что Crystal Dynamics попыталась реализовать разнообразные занятия на миссиях. В список входят драки, платформинг, подобие стелса и даже бегство от врагов по крышам зданий в стиле Uncharted. Но есть во всем этом существенная проблема: постановка.

Сюжетные уровни получились максимально линейными и донельзя заскриптованными. Игроку постоянно приходится выполнять QTE-ивенты и идти только по намеченному разработчиками маршруту. Смотришь на такую реализацию и создается впечатление, что играешь в дешевый инди-хоррор. Стелс так, вообще, смех вызывает из-за тупости ИИ и наличия одного единственно правильного пути. Добавьте к проблемам с постановкой цели в духе «найди пять предметов» или «активируй три рычага» и поймете, почему сюжет лишь местами увлекателен. Пройти его один раз не без удовольствия можно, но большего повествование не способно предложить.

2. На вкус и цвет Мстители разные

На текущий момент в Marvel's Avengers доступны шесть супергероев — Капитан Америка, Черная вдова, Тор, Железный человек, Халк и Мисс Марвел. В дальнейшем разработчики добавят многих супергероев, но пока придется довольствоваться упомянутыми персонажами. Они получились уникальными и интересными, с точки зрения реализации, в чем, на мой скромный взгляд, заключается главное преимущество игры.

Каждый из них умеет применять тяжелый и легкий удар, обладает атакой дальнего боя и тремя суперприемами. У супергероев также есть особая шкала, которая тратится на применение определенного эффекта. О прыжках и уклонениях даже говорить не приходится — и так понятно, что они реализованы в игре. Описанная боевая система в совокупности отсылает к слэшерам, так как Мстители тоже всячески комбинируют удары и обладают большим количеством способностей, которое постепенно расширяется при прокачке персонажа. В этом все присутствующие герои похожи, а отличия между ними заключаются в самих приемах и особенностях каждого персонажа.

Мисс Марвел прекрасно себя чувствует на средней дистанции за счет того, что умеет растягивать и увеличивать свои конечности. Она может высоко прыгать и автоматически уклоняться от обычных атак благодаря использованию особой шкалы. А ее эпический суперприем увеличивает размеры девушки. После этого у героини немного меняется набор атак и их анимации. Удары становятся более медленными, но и урона они наносят куда больше.

Железный человек предпочитает сражаться на дальней дистанции, временами летая над полем битвы. Да, Тони Старк умеет это делать и даже способен зависать в воздухе на удобной позиции. Правда, камера во время полетов ведет себя далеко не всегда корректно. Главные приемы Железного человека – запуск ракет и лазерные лучи, из-за чего ему и удобно оставаться на значительном расстоянии от противников. Вблизи он наносит небольшой урон, хотя даже Старку доводится вступать в контактный бой. Легкие рукопашные атаки заполняют особую шкалу, а она нужна персонажу, чтобы активировать энергетический блок и защищаться от нападений.

Аналогичным образом можно описать особенности других персонажей, но их лучше изучить самостоятельно. Когда в сражениях обнаруживаешь отличительные черты подконтрольных бойцов, то получаешь небольшой заряд удовольствия. И как бы мне ни хотелось на этом завершить рассказ о героях, но не получается — нужно затронуть минусы. Во-первых, множественные враги-губки не дают ощутить себя настоящим супергероем. Во-вторых, когда приходится сражаться с большой толпой в узком помещении, то враги могут забросать навыками контроля, и игрок ничего не сможет им противопоставить. Придется смотреть, как тает здоровье, и ждать помощи от союзников.

3. Как устроена прогрессия

При прохождении заданий в Marvel's Avengers у персонажей повышается уровень и появляются очки прокачки. Их можно тратить на приобретение навыков в трех категориях — основные, особые и мастерство. Каждая из них делится на отдельные ветки. В первую входят улучшения легкого и тяжелого удара, атаки дальнего боя и особой шкалы. Что касается самих талантов в этом разделе, то они в большинстве случаев добавляют персонажам новые навыки. Например, Мисс Марвел можно приобрести способность, которая будет активироваться зажатием клавиши легкого удара и подбрасывать противника в воздух сочным апперкотом. После ее использования удобно применить еще несколько атак, а потом — мощный пинок сверху. Последний тоже приобретается в категории основных умений.

Особые навыки прокачивают суперприемы и защиту. Они позволяют улучшить оборонительные способности персонажей, увеличить силу специальных атак супергероев и добавить к ним всякие эффекты. А категория мастерство, открывающаяся на 15 уровне, дает возможность выбрать специализацию персонажам. То есть именно здесь определяется и формируется их стиль боя. Разнообразия в этом плане хватает, и если супергерой действительно понравится, то пользователь сумеет подобрать для него подходящие улучшения. Хотя после прохождения множества дополнительных миссий в категориях основных и особых умений удастся приобрести почти все таланты. Такая незамысловатая и одновременно масштабная прокачка выступает плюсом Marvel's Avengers, как игры с долгосрочной поддержкой. Однако это лишь первая часть системы прогрессии, а второй выступает экипировка.

Во время выполнения заданий пользователь собирает предметы и ресурсы. Первые вставляются в четыре ячейки, которые есть у каждого персонажа и отвечают за усиление ближнего и дальнего боя, суперприемов и способности, расходующей особую шкалу. Амуниция повышает мощь, общий параметр, определяющий силу героя, и дает самые разнообразные бонусы. Есть также ячейки для артефактов — предметов со специальными эффектами. Они могут действовать как на персонажа, так и на союзников, если играть в кооперативе. Ресурсы же позволяют улучшить снаряжение для получения дополнительных прибавок. Важно, что с экипировкой не приходится заморачиваться. Достаточно бегло посмотреть на бонусы и выбрать лучшее для персонажа, учитывая свой стиль боя.

ГЛАВНЫЕ МИНУСЫ MARVEL’S AVENGERS

1. Приготовьтесь варить мыло

Вначале стоит подчеркнуть, что мы играли в Marvel's Avengers на PlayStation 4 Slim. И эта игра усиленно пыталась показать, что четвертой "Плойке" пора на покой. Модели персонажей сплошь покрыты пресловутыми "лесенками". Но это еще пол беды. Вся картинка какого-то низкого разрешения. А усугублял все это эффект зернистости пленки. Помните, как этот эффект делал картинку в The Last of Us Part II "ламповой"? Так вот в Avengers он явно не пошел на пользу визуальной составляющей.

В добавок к этому в игре очень странно работает глубина резкости кадра. Камера может держать главного героя в фокусе, а рядом стоящего с ним персонажа отправить в расфокус. И я уже молчу про объекты, которые находятся вдалеке. Очень смешно было в первой же миссии наблюдать, как это работает. По сюжету, юная фанатка Мстителей, Камала Хан, пришла на тематический фестиваль, посвященный супергероям. Нужно было выполнить ряд мини-квестов, чтобы попасть на балкон и "полюбоваться" зрелищем – увидеть супергероев вживую на сцене. Вот только когда я поднялся на балкон, то увидел цветастое мыльное месиво.

Вообще играя в Marvel's Avengers меня не покидало ощущение, что даже на железе текущих консолей можно было все сделать лучше. Все время вспоминалась Ghost of Tsushima. Самурайский боевик Sucker Punch тоже не мог похвастаться впечатляющей графикой. Но у игры был отличный арт-дизайн и стилистика. В Marvel's Avengers нет ни того, ни другого.

Вполне вероятно, что эти проблему связаны с обилием мелких частиц в кадре и на ПК картинка получше. Но я очень сомневаюсь, что намного. Потому что проблема игры не в слабом железе, а скорее в некачественной работе студии.

2. Джарвис, у нас проблемы

Помимо графических "прелестей" Marvel's Avengers нередко может "порадовать" багами. При этом здесь я буду говорить только о тех, что мы выловили за пару дней до релиза – после того, как игра получила патч.

Да, здесь нет багов, которые совсем уж ломают игру, но различные технические недочеты все равно разочаровывают. К примеру, глюки с анимацией волос, которые ведут себя неестественно, местами пропадают текстуры и элементы интерфейса. А иногда объекты дублируются и остаются висеть в кадре, как это случилось во время одной из кооперативных миссий. Я прокачал Халка так, чтобы он вырывал из земли не куски асфальта, а целые глыбы. Бросаю эту глыбу в приспешников AIM, а она остается висеть в воздухе.

На этом сюрпризы "Инициативы Мстителей" (кооперативного режима) не закончились. Пока я выбирал миссию, и она загружалась – на стороне тиммейта был черный экран. Благо мы общались в войс чате и я дал понять, что мы все еще в игре.

В следующую миссию мы так и не смогли попасть вместе. Экран загрузки просто не пропадал. После пятиминутного ожидания локация все-таки загрузилась, но тиммейта выкинуло, и я остался с двумя напарниками-ботами.

Даже без багов в игре хватает небольших, но раздражающих недочетов. К примеру, меня не порадовал тот факт, что нельзя поставить игру на паузу во время даже небольших катсцен. Я мог нажать на сенсорную панель и вызвать меню персонажа, но поставить на паузу, чтобы включить фоторежим не мог. Почему? Загадка.

Не знаю, зачем разработчики спешили выпустить игру в таком техническом состоянии. Возможно хотели успеть попасть в затишье между громкими релизами. Надеюсь, что патчи это исправят.

3. Вместе не веселей

Самые большие надежды я возлагал на кооперативный режим. Мне казалось, что он раскроет потенциал игры и разработчики сделают так, что играть в вместе с друзьями будет весело. Меня ждало разочарование.

Итак, что представляет из себя кооперативный режим в Marvel's Avengers. На хэликэрриере есть стол с голограмой карты мира. Там можно брать задания и приглашать друзей. Можно настроить уровень сложности и внешний вид своего персонажа. Единственное ограничение – нельзя, чтобы в команде были два одинаковых супергероя.

Если у вас нет друзей, можете взять напарников-ботов или включить поиск тиммейтов из сети.

После того, как вы все настроили, нашли напарников и нажали "Начать" – вам придется подождать еще минуту. Просто так. Игра дает обратный отсчет и его никак нельзя скипнуть. После обратного отсчета вы подождете еще – ведь только сейчас миссия начала загружаться.

Самих миссий много, в них есть небольшие наборы заданий, но без откровений. Ведь по сути все что вы делаете – это сражаетесь с противниками-ботами. И делать это не очень весело. Вы появляетесь на локации и бежите к первой отметке – там встречаете группу врагов, с которыми нужно сразиться. Бежите к следующей метке. И так до конца миссии. Иногда задания усложняются определенными условиями. К примеру, чтобы подключиться к терминалам AIM, нужно не подпускать врагов к очерченным областям возле самых терминалов. Или же за ограниченное количество времени найти выход и сбежать из логова врагов.

Сами потасовки хоть и выглядят неплохо, но играются максимально скучно. На высокой сложности врагов просто больше и у них больше здоровья. Вашу компанду пытаются задавить количеством, а вы бегаете, собираете аптечки и набиваете ульту. И так каждую миссию. А в купе с теми неприятными мелочами, вроде долгих загрузок – играть в кооператив совсем не хочется.

Что же в итоге?

В итоге, как ни странно, Marvel's Avengers больше всего привлекает сюжетом. Это интересный комикс-экшн с супергероями. И на ПК или же консолях нового поколения в него вполне можно играть. Тем более, что большинство багов и недочетов студия поправит в скором времени. Но вот исправит ли она кооперативный режим, в котором скучно играть? Это вопрос, на который у нас нет ответа.

Оценка УНИАН: 6,5/10