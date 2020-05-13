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В Epic Games Store завтра начнут раздавать GTA 5 – СМИ

17:21, 13 мая 2020
Игры
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Кадр из игры GTA 5 / store.playstation.com

Как сообщает портал Gamepressure, в раздачу попадет издание игры Grand Theft Auto V Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online. На крупную игру в раздаче EGS на своей странице в Twitter также намекнул аналитик Дэниэль Ахмад.

Сейчас в магазине Epic Games Store следующая бесплатная игра скрыта, чего компания обычно не делает.

Вместо иконки следующей бесплатной игры в EGS стоит такая заглушка / epicgames.com

Доступ к новой бесплатной игре в Epic Games Stoe откроется через сутки. До этого в магазине можно получить бесплатно пиксельную нелинейную головоломку Death Coming. Игроку предстоит взять на себя роль посланца Смерти, который должен собирать души умерших людей. Чтобы собрать как можно больше душ, нужно будет тщательно планировать и подстраивать несчастные случаи.

Раздача Death Coming закончится в Epic Games Store 14 мая в 18:00.

Напомним, в другом онлайн-магазине, Steam, можно сыграть бесплатно в Stellaris – космическую стратегию от студии Paradox Interactive. Бесплатные выходные в игре продлятся до 17 мая.

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Теги: #GTA