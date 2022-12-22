Предложение традиционно действует ограниченный период.

Epic Games старается в рамках новогодней акции раздавать игры разных жанров. Вчера пользователи могли получить в EGS популярный шутер о противостоянии с нацистами Wolfenstein: The New Order. А сейчас все желающие вольны добавить в свою библиотеку головоломку LEGO Builder's Journey. Предложение активно только сегодня, до 18:00 по киевскому времени. Далее бесплатной станет тайная игра, название которой пока не раскрывается.

LEGO Builder's Journey — основные подробности

За создание проекта ответственны команда Light Brick Studio и издательство LEGO Games. В нем предлагается проходить уровни, полностью созданные из знаменитого конструктора. На каждом из них необходимо решить определенную задачу, например, достичь конкретной точки.

Пользователям предстоит выполнять манипуляции с окружением, переставлять блоки и искать возможности, как нарушить установленные правила. Иногда это необходимо для прохождения локации.

В LEGO Builder's Journey также реализован творческий режим. Пользователи могут просто складывать любые конструкции — от космического судна до крепостей и футуристических строений. А благодаря фоторежиму удастся создать красивые снимки своих работ.

LEGO Builder's Journey получила в Steam 2482 отзыва, 83% из которых положительные.

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