В раздаче участвуют Guild of Dungeoneering, Never Alone и KID A MNESIA.

Магазин Epic Games Store продолжает дарить игры своей аудитории. Недавно в сервисе стартовала очередная акция, которая позволяет бесплатно обзавестись сразу тремя проектами. К ним относятся Guild of Dungeoneering, Never Alone и KID A MNESIA. Раздача продлится до 25 ноября, 17:00 по киевскому времени. Затем в EGS можно будет получить theHunter: Call of the Wild и приветственный набор Antstream от Epic.

Подробнее о бесплатных играх

Guild of Dungeoneering — это пошаговый проект об исследовании подземелий от студии Gambrinous. Его основная особенность — отсутствие контроля над отрядом героев. Пользователи должны с помощью карт выстраивать локацию, которую будут изучать персонажи. Они сами решат, куда идти и как действовать в сражении. В перерывах игрокам предстоит улучшать свою Гильдию, чтобы привлекать новых исследователей и расширять колоду карт.

Never Alone представляет собой платформер от Upper One Games и E-Line Media. Сюжет игры рассказывает о девушке по имени Нуну и ее верной помощнице Лисе. Герои отправятся в опасное путешествие по суровой Арктике, чтобы выяснить, почему началась сильная метель. Геймплей Never Alone включает решение разных головоломок. Каждый из протагонистов обладает уникальными навыками, и благодаря их сочетанию можно преодолеть любое препятствие.

KID A MNESIA — это новый интерактивный тур от namethemachine и Arbitrarily Good Productions. Он посвящен 20-летию альбомов Kid A и Amnesiac легендарной группы Radiohead. В проекте пользователи смогут ближе познакомиться с рисунками и тревожными записями, которые были созданы для сопровождения музыкальных композиций.

Автор: Назар Степорук