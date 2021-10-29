В Epic Games Store можно бесплатно получить DARQ: Complete Edition / скриншот
В Epic Games Store продолжаются еженедельные раздачи разнообразных игр. Сейчас в сервисе можно бесплатно получить полную версию DARQ. Акция продлится до 4 ноября, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача Aven Colony — стратегии про создание колонии на далекой планете Эйвен-Прайм.
DARQ — подробности об игре
- Сюжет проекта рассказывает о мальчике по имени Ллойд. Он оказался внутри собственного кошмарного сна. Главный герой осознает происходящие события, но не может очнуться. Ему необходимо встретиться со своими страхами и разгадать смысл сновидения.
- В игре реализованы монстры, с которыми будет сталкиваться Ллойд. Однако мальчик не может противостоять чудовищам, поэтому вынужден прятаться и убегать.
- Геймплей DARQ основан на решении головоломок. Игрокам потребуется манипулировать пространством и применять физические законы, чтобы добиться цели. Например, комнаты в проекте можно вращать вправо и влево. Это позволит передвинуть тяжелые объекты.
- На уровнях спрятано множество секретов, которые мотивируют тщательно исследовать местность.
- DARQ обладает мрачной стилистикой с сочетанием темных приглушенных цветов.
- Издание Complete Edition, которое раздается в Epic Games Store, включает два дополнения — The Tower и The Crypt.