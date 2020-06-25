Для Overcooked 2 выйдет новое бесплатное дополнение

В DLC появятся два новых шеф-повара, летние рецепты и пять новых уровней.

Для кулинарной аркады Overcooked 2 выйдет новое бесплатное дополнение под названием Sun's Out Buns Out.

Об этом разработчики из студии Team17 сообщили в новом трейлере игры.

Трейлер дополнения Sun's Out Buns Out

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В дополнении появятся два новых шеф-повара, летние рецепты и пять новых уровней.

Релиз дополнения Sun's Out Buns Out состоится 5 июля в магазине цифровой дистрибуции Steam. Владельцы игры на консолях получат бесплатное DLC позже.

Что такое Overcooked 2

Overcooked 2 – это сиквел аркадного симулятор, в котором главная задача игрока – вовремя готовить блюда, чтобы клиенты не покидали ресторан. В игре множество сложных испытаний и разнообразных арен – еду готовить нужно на движущихся грузовиках, ледяных полях и даже пиратских кораблях. На локациях есть множество препятствий, которые мешают готовить блюда, среди них движущиеся полы, фейерверки, которые могут поджечь кухню, а также порталы. Во вторую часть Overcooked можно играть как одному, так и в кооперативе на четырех человек.

Overcooked 2 вышла в 2018 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На агрегаторе Metacritic у игры 81 балл от критиков и 8,1 балла от пользователей.

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