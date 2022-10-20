Акция продлится ровно неделю.

Администрация магазина Epic Games Store продолжает еженедельные раздачи игр. Сейчас все желающие могут посетить сервис и добавить в свою библиотеку сразу три RPG — две части Evoland и Fallout 3: Game of the Year Edition. Акция продлится до 27 октября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут приключенческий хоррор Saturnalia и пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Mechanicus

Подробнее об играх с раздачи в EGS

Evoland Legendary Edition — это дилогия ролевых игр от студии Shiro Games и издательства Shiro Unlimited. Обе части серии выполнены в формате иллюстрации эволюции RPG на протяжении прошлых десятилетий. На каждом этапе прохождения улучшается графика, появляется больше геймплейных возможностей, а окружающий мир становится богаче. Сначала пользователи появятся в пиксельном черно-белом мире, а на середине прохождения увидят приятную современную графику.

Что касается сюжета, то в первой части он рассказывает о традиционной борьбе со злом. Но зато разработчики наполнили историю отсылками к играм жанра. А вот в сиквеле уже реализовано полноценное повествование с путешествиями во времени, изучением разных эпох и решениями, которые влияют на развитие событий определенным образом.

Видео дня

Fallout 3: Game of the Year Edition — это культовая RPG от Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. В игре демонстрируется далекое постапокалиптическое будущее, где люди пережили ядерную войну в сети подземных убежищ. События проекта разворачиваются в районе Вашингтона, а основная цель по сюжету — найти отца главного героя.

Открытый мир в Fallout 3 изобилует множеством заданий с вариативностью действий. Выбор пользователя влияет на дальнейших ход событий. А что касается геймплея, то он включает сбор экипировки, прокачку и сражения. Благодаря системе V.A.T.S. в боях можно останавливать время и выбирать, в какие части тела врага стрелять, чтобы нанести максимальное количество повреждений.

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