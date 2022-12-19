Она будет доступна только сегодня.

В Epic Games Store продолжается новогодняя акция с ежедневными раздачами игр. Предыдущие три бесплатных проекта были малоизвестными. Однако сейчас все желающие могут посетить сервис и добавить в личную библиотеку Sable – один из инди-хитов 2021 года. Акция закончится уже сегодня, в 18:00 по Киеву. Далее бесплатной станет Them's Fightin' Herds, если верить инсайдеру billbil-kun. Именно он заранее сообщил о ежедневных раздачах в EGS накануне Нового года до официального анонса.

Sable – основные подробности игры

Это приключение в открытом мире от студии Shedworks и издательства Raw Fury. Основная цель в игре – помочь главной героине Сэйбл узнать, кто она такая. Для этого необходимо исследовать бескрайнюю пустыню, наполненную тайнами и головоломками.

Большое внимание в Sable уделено способам передвижения. Путешествовать по миру можно на ховербайке, который также разрешается улучшать. Для этого необходимо находить соответствующие детали. А при передвижении пешком главная героиня способна скользить по огромным дюнам.

Окружение в Sable усыпано руинами древних цивилизаций, которые можно исследовать, чтобы раскрывать секреты. По пути главной героине будут встречаться другие кочевники, выдающие поручения. А еще игра способна похвастаться множеством косметических украшений для Сэйбл.

В Steam Sable получила 2775 отзывов, 86% из которых положительные.

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