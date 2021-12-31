Пользователи могут получить трилогию Tomb Raider.

Инсайдер billbil-kun с форума Dealabs оказался полностью прав. Он верно предсказал каждую из последних четырех раздач в Epic Games Store в рамках новогодней акции. Вчера в магазине можно было бесплатно получить двухмерный боевик Salt and Sanctuary. А теперь пользователям дарят целую перезапущенную трилогию Tomb Raider. Акция действует до 6 декабря, 18:00 по киевскому времени. Далее начнется раздача Gods Will Fall, которая будет первой в 2022 году.

Подробнее о трилогии Tomb Raider

Дебютная часть вышла семь лет назад и называется Tomb Raider. В ней рассказывается о новом приключении Лары Крофт на затерянном острове. Девушка должна узнать тайну, которая скрывается в этой местности, а заодно спасти своих друзей от кровожадных наемников. Геймплей в игре включает перестрелки, решение головоломок, охоту и традиционное для серии расхищение гробниц.

Вторая часть франшизы — это Rise of the Tomb Raider. Сюжет игры рассказывает о путешествии Лары Крофт в Сибирь. Здесь она должна найти затерянный город Китеж и раскрыть его главный секрет. Мешать девушке будет могущественная организация "Троица", которая стремится уничтожить мир. Геймплей Rise of the Tomb Raider наследует первую часть, но дополняет его новыми элементами. Например, появился крафт предметов, больше оружия и возможности для организации засады.

Shadow of the Tomb Raider — это заключительная игра трилогии. По сюжету Ларе Крофт нужно предотвратить конец света, который предсказали майя. Геймплей сделан по той же схеме, что и в Rise of the Tomb Raider: базис остался прежним, но его дополнили важными улучшениями. Головоломки в гробницах сделали более комплексными, арсенал расширили новыми единицами оружия, а вариантов для засад стало больше.

Отдельно стоит отметить, что все части Tomb Raider раздаются в максимальных версиях со всеми добавками.

Вас також можуть зацікавити новини: