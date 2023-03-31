Акция продлится на протяжении недели.

Компания Epic Games не прекращает еженедельные раздачи игр в своем магазине EGS. Сейчас пользователи могут зайти в сервис, чтобы бесплатно получить The Silent Age и Tunche. Акция продлится до 6 апреля, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача пиратского экшена Blazing Sails и Dying Light Enhanced Edition — одного из лучших боевиков в антураже зомби-апокалипсиса.

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The Silent Age — это приключенческая головоломка от студии House On Fire и издательства Meridian4. В игре рассказывается история обычного уборщика Джо, который должен спасти человечество от вымирания. Главный герой нашел таинственное устройство для перемещения во времени. Благодаря этому он может исследовать настоящее в 1972 году и постапокалиптическое будущее в 2012-м.

При прохождении необходимо решать загадки и искать причины гибели человечества, чтобы предотвратить катастрофу. Головоломки построены на использовании предметов и путешествиях во времени.

Tunche — это beat 'em up с элементами "рогалика" от студии LEAP Game Studios и издательства HypeTrain Digital. По сюжету, могущественное существо Тунче обезумело. Из-за этого окрестности Амазонки наполнили монстры. Игроки должны очистить земли от чудовищ и раскрыть тайны Тунче.

Пользователям предстоит выбрать одного из пяти персонажей со своими умениями и отправиться в путешествие по четырем мирам. В процессе нужно много драться, проходить испытания, осваивать новые навыки и так далее.

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