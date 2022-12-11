Фанаты считают, что в Phantom Liberty заглянет Морган Блэкхенд.

В рамках церемонии награждения The Game Awards 2022 CD Projekt RED показала первый полноценный трейлер дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. На основе ролика фанаты сделали выводи, что в грядущей добавке может появиться легендарный персонаж из настольной игры Cyberpunk 2020.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом snake_edger обратил внимание, что на 23 секунде видео демонстрируется суровый мужчина, который выглядит, как наемник-одиночка. У него есть черный хромированный протез вместо руки. А это отличительная черта Моргана Блэкхенда — известного корпоративного охранника и убийцы с многолетним опытом, который работал на "Милитех".

Правда, здесь есть загвоздка. Ранее создатель вселенной Cyberpunk Майк Пондсмит заявил фанатам, что упомянутый персонаж не появится в Phantom Liberty. Он может обладать такой информацией, ведь сотрудничает с CD Projekt RED в качестве консультанта. Однако Пондсмиту ничего не мешало намеренно сделать неправдивое заявление с целью удивить аудиторию. И хотя герой в трейлере действительно похож на Блэкхенда, подтвердить это должна CDPR, а разработчики пока не комментируют догадки фанатов.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется выполнением поручений государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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