Blizzard подробно рассказала о мире игры.

Blizzard Entertainment продолжает делиться подробностями экшен-RPG Diablo 4. Студия выпустила обширный ролик, который посвятила миру игры. Разработчики рассказали о дизайне, активностях и регионах в проекте. Одна из областей в Diablo 4 будет аналогом Карпатских гор.

События новой игры, как и прошлых частей серии, разворачиваются в Санктуарии. На этот раз мир людей стал полем битвы между ангелами и демонами. Пользователи смогут свободно исследовать окружение на полностью открытых локациях. В процессе игроки будут много сражаться, собирать экипировку и ресурсы, выполнять задания, проходить подземелья и участвовать во временных событиях.

Всего в Diablo 4 реализовано пять регионов. Кенджистан (Kenjistan) — это пустыня с обильными песчаными дюнами. Сухие степи (The Dry Steppes) — неприветливый скалистый край. Скосглен (Scosglen) сравнивается с Шотландией, то есть пользователей ждут зеленые холмы и луга. Хавезак (Hawezak) — болота на юге. А Разломанные вершины (Fractured Peaks) — это как раз местный аналог Карпат.

У каждого региона есть своя столица, где можно взять дополнительные квесты, взаимодействовать с торговцами, общаться с неигровыми персонажами и так далее. Что касается дизайна, то он будет уникальным в каждой области. Внешний вид подземелий соответствует территории, где они расположены. Например, в Хавазаку болотное зловоние ощущается и при спуске на нижние уровни.

Монстры на локациях тоже создавались с учетом природы региона. В целом во время путешествий будут встречаться скелеты, вампиры, антропоморфные змеи, арахниды, культисты и так далее. Появятся и уникальные противники, как рогатый человек-цап в Разломанных вершинах. А вот собаки в мирных поселениях вполне добродушны, и их можно погладить.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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