Контент достанется только определенным покупателям, которые соответствуют условиям.

В Cyberpunk 2077 есть отсылки к The Witcher 3: Wild Hunt, однако с выходом дополнения Phantom Liberty связь между играми станет сильнее. CD Projekt RED добавит в свою последнюю экшен-RPG предметы по мотивам "Ведьмака". Но для их получения необходимо соответствовать определенным условиям.

Контент предназначен для пользователей сервиса GOG, который принадлежит CDPR. Чтобы стать владельцем куртки "Дикая охота" с эмблемой The Witcher и меча Гвинблейд, необходимо иметь в библиотеке магазина третью часть "Ведьмака" и приобрести Phantom Liberty. Тогда в игре появится упомянутый контент.

Предметы по мотивам "Гвинта" получить проще. Условия все те же, но карточная игра распространяется по условно-бесплатной схеме и добавить ее в библиотеку может любой желающий. При наличии Gwent: The Witcher Card Game и Phantom Liberty в GOG пользователям достанутся стилизованная футболка и пистолет "Ожог". Аналогичное название имеет нейтральная карта в "Гвинте".

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Напомним, стоимость Phantom Liberty составляет 449 гривен в украинском сегменте Steam. Однако в GOG цены обозначены только в долларах, и за дополнение понадобится отдать $14,99.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется спасением президента государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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